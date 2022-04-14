48-річна дружина Віталія Кличка, яка проживає в Німеччині, хоч і віддалено, втім все одно допомагає Україні. Вона вирішила зібрати кошти, виставивши на аукціон свою річ з гардеробу. Нею стала джинсова блакитна куртка, яку розмалювала німецька художниця Тіна Райхель.

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На задній частині куртки мисткиня намалювала синьо-жовтий прапор України та пацифістський міжнародний антивоєнний символ.

Денімову куртку продали за 5 тисяч євро. Виручені кошти відправляться у фонд допомоги українцям, які постраждали від російської агресії. Придбала цю куртку художня галерея Roschlaub, що у Гамбурзі.

"Наш аукціон завершився на найвищій ставці в 5000 євро, і куртка вирушає переможцю – художній галереї Roschlaub. Щиро дякую за вашу щедрість і внесок у мир і свободу в Україні", – сказала дружина Віталія Кличка.

Від початку війни в Україні Наталія Кличко бере активну участь у мітингах, благодійних концертах та закликає усіх небайдужих допомагати Україні.