В своих инстаграмм-сторисах Екатерина недавно опубликовала интригующий сторицей, где показала стильные маленькие платья для девочек. Многие фанаты подумали, что в семье Виктора Павлика готовится пополнение, однако это не так – Екатерина будет заниматься разработкой детской одежды и игрушек.

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Вероятно, заняться таким делом девушка решила в то время, когда у Виктора ненапряженный гастрольный график из-за войны в Украине. Раньше ведь Репьяхова работала у него концертным директором и так с ним собственно и завязала отношения. В прошлом году она родила сына Михаила, которого нежно называет Мишкой или Михасиком. Поэтому название бренда "mimish.ua" созвучно с именем мальчика.

"Совсем немного, и у нас будет летняя коллекция", - написала девушка.



Екатерина Репьяхова запускает бренд "mimish.ua" / Фото с инстаграмм-сторис

На инстаграмм-страницу магазина подписалось более 3 тысяч человек, а сама Екатерина обещает, что все вещи созданы с любовью и душой.



Страница бренда "mimish.ua" в инстаграмме / Скриншот из инстаграмма

Многие поклонники желают Екатерине успеха в новом деле и не могут дождаться, когда можно будет делать заказ.