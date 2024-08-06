Жена Остапчука выбрала на гендер-пати роскошное платье за 23 тысячи гривен: стильный образ
В конце июля шоумен Владимир Остапчук и его жена Екатерина Полтавская сообщили о том, что ожидают появление ребенка. Уже на выходных супруги раскрыли пол ребенка на красивой локации и в стильном наряде.
Для Владимира Остапчука это уже будет третий ребенок, впрочем 24-летняя Екатерина станет мамой впервые.
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Пара провела на одной из львовских локаций гендер-пати. Празднования самого не было, впрочем супруги пригласили студию декора, которые создали для них Edem Resort Medical & SPA красивое место с большим белым бантом, на фоне которого появился дым голубого цвета, который сообщил о поле. У Владимира и Екатерины родится сын.
Беременная жена Остапчука решила выбрать для такого события красивый наряд, поэтому выбрала для себя украинского дизайнера.
Образ Екатерины Полтавской
Екатерина приобрела бежевое платье от украинского бренда the COAT, основательницей которого является дизайнер Екатерина Сильченко. Полтавская выбрала для себя полупрозрачное кружевное платье цвета айвори с трехчетверточными рукавами и шлейфом. На сайте бренда такое платье стоит 23 тысячи гривен.
Девушка дополнила образ коричневыми шлепанцами и элегантной прической с пучком. Остапчук же надел голубую рубашку и кремовые брюки с коричневым поясом. Известно, что пополнение в семье произойдет в декабре.
Стильный образ Екатерины Полтавской / Скриншот из инстаграма Minty Decor
Красивый образ Екатерины Полтавской / Скриншот из инстаграма Minty Decor
Что известно о браке Остапчука и Полтавской
- Пара познакомилась в соцсетях и со временем общение переросло в свидания. Датой начала их любви они считают 4 октября – день, когда Остапчук расторг брак со своей бывшей женой Кристиной Горняк.
- Сначала они держали свои отношения в тайне, но к началу 2023 года об их романе активно говорили соцсети. 22 февраля пара выложила фотографию с сервиса "Готово", что вызвало подозрения фанатов относительно их брака.
- Остапчук и Полтавская только расписались, официально свадьбу супруги не отмечали.