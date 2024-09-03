Беременная жена Остапчука покрасовалась в кожаном обтягивающем платье: фанаты восхищены образом

Блогер Екатерина Остапчук недавно поразила красивым образом на показе новой коллекции Екатерины Сильченко. Она пришла в красивом платье, а уже на вечернее событие примерила не менее интересный образ.

Жена телеведущего выбрала на одно из событий Украинской Недели моды красивое платье, которое подчеркнуло ее округлый живот. Екатерина Остапчук часто общается со своей аудиторией и ранее уже произвела фурор образом с нещипленными джинсами на пуговицах, а теперь поражает новым аутфитом в обтягивающем наряде.

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Образ Екатерины Остапчук

Беременная жена шоумена примерила на себе бордовое кожаное платье-бюстье от бренда the COAT by Katya Silchenko. Наряд прекрасно подчеркивал ее 6-месячный живот. Екатерина заплела волосы в пучок и довершила образ черными сапогами на каблуках с острым носком.

Аутфит Катя дополнила черной сумкой от бренда Saint Laurent, которую всегда носит открытой. В общем жена Остапчука имеет интересный стиль в отношении нарядов и постоянно удивляет свою аудиторию интересным сочетанием базовых вещей.

На этот раз поклонники Екатерины засыпали ее комментариями и отметили, что ей подходит беременность, а особенно платье, которое удачно подчеркивает ее округлый живот. Ранее это же платье жена Остапчука надевала на романтическую фотосессию.

"Очень элегантная. Я вообще очень ровно отношусь к беременным, но вам прям идет это состояние и видно, какой он желанный";

"Как Вам идет беременность. Такая нежная, красивая и шикарная";

"Все, кто говорит, что будучи беременной, невозможно выглядеть стильно, посмотрите на эту красавицу, икона";

"Катя, беременность – ваше самое дорогое украшение в этом образе";

"Первый раз вижу, чтобы насколько красиво было быть беременной";

"Охххх, какая вы красивая, вам так идет это платье, самая красивая беременная, которую я только видела, фигура";

"Боже, какая вы красивая".



Красивый образ Екатерины Остапчук / Скриншот из инстаграм-сторис



Стильный образ Екатерины Остапчук / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, Полтавская и Остапчук ждут появления сына. Инфлюенсерка планирует рожать в декабре. Для Владимира это будет третий ребенок, тогда как для Екатерины – первый.