Адвокат уже давно стала любимицей людей со всего мира, поскольку неоднократно покоряла модными образами. Амаль Клуни уже давно назвали иконой стиля. Она всегда хорошо выглядит на светских событиях или обычных прогулках.

Интересно За 9500 гривен: где купить вышиванку как у Елены Зеленской

Джордж и Амаль Клуни не смогли пропустить Венецианский кинофестиваль, поэтому появились перед гостями в стильном образе. Во время фестиваля происходит много различных событий, поэтому Амаль посетила мероприятие Cartier. Красавица, как всегда, имела безупречный и роскошный вид.

Амаль Клуни на Каннском кинофестивале

Жена знаменитого актера надела безупречное платье-бюстье в нежно-голубом оттенке в длине макси, которое состояло из бахромы, которая от небесного цвета переливалась до синего.

Элегантный образ Амаль довершила маленькой сумкой-клатчем и обувью на каблуках. Стилист Димитрис Джаннетос сделал для адвоката невероятно красивую прическу. Он создал косой пробор, выпрямил волосы, уложил их в волны и добавил объема.

Визажисты нанесли роскошный макияж на основе блестящих розовых теней с черной стрелкой на веках, а губы накрасили коричневой помадой. Свой эффектный выход Амаль Клуни дополнила украшениями от ювелирного бренда Cartier. Она надела длинные серьги и браслет.



Нежный образ Амаль Клуни / Фото Димитриса Джаннетоса



Красивый образ Амаль Клуни / Фото Димитриса Джаннетоса

Отметим, что 46-летняя знаменитость обожает эффектно выглядеть, поэтому каждый ее выход вызывает фурор в модных кругах, а папарацци постоянно следят за ней не только на светских мероприятиях, но и во время отдыха, где чаще всего ее замечают на озере Комо.