Адвокатка вже давно стала улюбленицею людей зі всього світу, оскільки неодноразово підкорювала модними образами. Амаль Клуні вже давно назвали іконою стилю. Вона завжди має гарний вигляд на світських подіях чи звичайних прогулянках.

Цікаво За 9500 гривень: де купити вишиванку як в Олени Зеленської

Джордж та Амаль Клуні не змогли пропустити Венеційський кінофестиваль, тож з’явилися перед гостями у стильному образі. Під час фестивалю відбувається багато різноманітних подій, тож Амаль завітала на захід Cartier. Красуня, як завжди, мала бездоганний та розкішний вигляд.

Амаль Клуні на Каннському кінофестивалі

Дружина знаменитого актора одягнула бездоганну сукню-бюстьє в ніжно-блакитному відтінку в довжині максі, яка складалася з бахроми, яка від небесного кольору переливалась до синього.

Елегантний образ Амаль довершила маленькою сумкою-клатчем та взуттям на підборах. Стиліст Дімітріс Джаннетос зробив для адвокатки неймовірно красиву зачіску. Він створив косий проділ, випрямив волосся, вклав його у хвильки та додав об’єму.

Візажисти нанесли розкішний макіяж на основі блискучих рожевих тіней з чорною стрілкою на повіках, а губи нафарбували коричневою помадою. Свій ефектний вихід Амаль Клуні доповнила прикрасами від ювелірного бренду Cartier. Вона одягнула довгі сережки та браслет.



Ніжний образ Амаль Клуні / Фото Дімітріса Джаннетоса



Красивий образ Амаль Клуні / Фото Дімітріса Джаннетоса

Зазначимо, що 46-річна знаменитість обожнює ефектно виглядати, тож кожен її вихід спричиняє фурор в модних колах, а папараці постійно слідкують за нею не лише на світських заходах, але й під час відпочинку, де найчастіше її помічають на озері Комо.