Олена Зеленська активно веде інстаграм-сторінку та постійно розповідає прихильникам про всі ділові зустрічі й демонструє свої красиві та елегантні образи.

Зверніть увагу Блогерка Саша Бо показала свою сім’ю у вишиванках: який бренд обрала інфлюенсерка

Перша леді привітала всіх колишній й теперішніх школярів із початком нового навчального року та додала, що учні мають змогу навчатися завдяки військовим, які виборюють країну для нових поколінь дітей та дають їм можливість здобувати освіту.

Не в усіх наших школах уроки будуть очними, але – будуть. А отже, знання й майбутнє будуть у мільйонів українських школярів, хоч би як це дратувало нападника,

– додала Зеленська.

Вона також зазначила, що ми живемо в час героїв. За її словами, наші діти – герої, а нам треба бути героями для них. Треба одне одного підтримувати й захищати, вчитися цьому й вчити, бо саме на цьому все тримається.

Образ Олени Зеленської

Своє звернення перша леді України записала у красивій білосніжній вишиванці «Рожа» з льону від бренду Gaptuvalnya. Це вже не вперше Олена Зеленська обирає цей бренд для своїх виходів. Раніше вона вже приміряла цю вишиванку, яка оздоблена коміро-стійкою та чорними рожами на рукавах та грудях.



Олена Зеленська у красивій вишиванці / Фото з Офісу Президента

Придбати таку вишиванку можна на сайті івано-франківського бренду або ж на сайті ЦУМу в будь-яких розмірах. Коштує така вишиванка 9 500 гривень.



Вишиванка "Ружа" / Фото з сайту ЦУМу

Нагадаємо, що на День Незалежності Олена Зеленська обрала для себе вишиванку від бренду GUNIA Project. Дизайн вбрання натхненний флористичними та анімалістичними мотивами вишитих рушників Наддніпрянщини, Київщини та Сумщини XVIII-XX століть та вишивки козацької старшини XVII-XVIII століть, а символом колекції, в яку увійшла сорочка, став дуб, що означає могутність.