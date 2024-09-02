Елена Зеленская активно ведет инстаграм-страницу и постоянно рассказывает поклонникам обо всех деловых встречах и демонстрирует свои красивые и элегантные образы.

Обратите внимание Блогер Саша Бо показала свою семью в вышиванках: какой бренд выбрала инфлюенсерка

Первая леди поздравила всех бывших и нынешних школьников с началом нового учебного года и добавила, что ученики имеют возможность учиться благодаря военным, которые борются за страну для новых поколений детей и дают им возможность получать образование.

Не во всех наших школах уроки будут очными, но – будут. А значит, знания и будущее будут у миллионов украинских школьников, как бы это ни раздражало нападающего,

– добавила Зеленская.

Она также отметила, что мы живем во время героев. По ее словам, наши дети – герои, а нам надо быть героями для них. Надо друг друга поддерживать и защищать, учиться этому и учить, потому что именно на этом все держится.

Образ Елены Зеленской

Свое обращение первая леди Украины записала в красивой белоснежной вышиванке "Рожа" из льна от бренда Gaptuvalnya. Это уже не впервые Елена Зеленская выбирает этот бренд для своих выходов. Ранее она уже примеряла эту вышиванку, которая украшена воротником-стойкой и черными розами на рукавах и груди.



Елена Зеленская в красивой вышиванке / Фото из Офиса Президента

Купить такую вышиванку можно на сайте ивано-франковского бренда или же на сайте ЦУМа в любых размерах. Стоит такая вышиванка 9 500 гривен.



Вышиванка "Ружа" / Фото с сайта ЦУМа

Напомним, что на День Независимости Елена Зеленская выбрала для себя вышиванку от бренда GUNIA Project. Дизайн наряда вдохновлен флористическими и анималистическими мотивами вышитых рушников Приднепровья, Киевщины и Сумщины XVIII-XX веков и вышивки казацкой старшины XVII-XVIII веков, а символом коллекции, в которую вошла рубашка, стал дуб, что означает могущество.