Жена телеведущего выбрала на одно из событий Украинской Недели моды красивое платье, которое подчеркнуло ее округлый живот. Екатерина Остапчук часто общается со своей аудиторией и ранее уже произвела фурор образом с нещипленными джинсами на пуговицах, а теперь поражает новым аутфитом в обтягивающем наряде.

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Образ Екатерины Остапчук

Беременная жена шоумена примерила на себе бордовое кожаное платье-бюстье от бренда the COAT by Katya Silchenko. Наряд прекрасно подчеркивал ее 6-месячный живот. Екатерина заплела волосы в пучок и довершила образ черными сапогами на каблуках с острым носком.

Аутфит Катя дополнила черной сумкой от бренда Saint Laurent, которую всегда носит открытой. В общем жена Остапчука имеет интересный стиль в отношении нарядов и постоянно удивляет свою аудиторию интересным сочетанием базовых вещей.

На этот раз поклонники Екатерины засыпали ее комментариями и отметили, что ей подходит беременность, а особенно платье, которое удачно подчеркивает ее округлый живот. Ранее это же платье жена Остапчука надевала на романтическую фотосессию.

"Очень элегантная. Я вообще очень ровно отношусь к беременным, но вам прям идет это состояние и видно, какой он желанный";

"Как Вам идет беременность. Такая нежная, красивая и шикарная";

"Все, кто говорит, что будучи беременной, невозможно выглядеть стильно, посмотрите на эту красавицу, икона";

"Катя, беременность – ваше самое дорогое украшение в этом образе";

"Первый раз вижу, чтобы насколько красиво было быть беременной";

"Охххх, какая вы красивая, вам так идет это платье, самая красивая беременная, которую я только видела, фигура";

"Боже, какая вы красивая".



Красивый образ Екатерины Остапчук / Скриншот из инстаграм-сторис



Стильный образ Екатерины Остапчук / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, Полтавская и Остапчук ждут появления сына. Инфлюенсерка планирует рожать в декабре. Для Владимира это будет третий ребенок, тогда как для Екатерины – первый.