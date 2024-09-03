Жена телеведущего выбрала на одно из событий Украинской Недели моды красивое платье, которое подчеркнуло ее округлый живот. Екатерина Остапчук часто общается со своей аудиторией и ранее уже произвела фурор образом с нещипленными джинсами на пуговицах, а теперь поражает новым аутфитом в обтягивающем наряде.
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Образ Екатерины Остапчук
Беременная жена шоумена примерила на себе бордовое кожаное платье-бюстье от бренда the COAT by Katya Silchenko. Наряд прекрасно подчеркивал ее 6-месячный живот. Екатерина заплела волосы в пучок и довершила образ черными сапогами на каблуках с острым носком.
Аутфит Катя дополнила черной сумкой от бренда Saint Laurent, которую всегда носит открытой. В общем жена Остапчука имеет интересный стиль в отношении нарядов и постоянно удивляет свою аудиторию интересным сочетанием базовых вещей.
На этот раз поклонники Екатерины засыпали ее комментариями и отметили, что ей подходит беременность, а особенно платье, которое удачно подчеркивает ее округлый живот. Ранее это же платье жена Остапчука надевала на романтическую фотосессию.
- "Очень элегантная. Я вообще очень ровно отношусь к беременным, но вам прям идет это состояние и видно, какой он желанный";
- "Как Вам идет беременность. Такая нежная, красивая и шикарная";
- "Все, кто говорит, что будучи беременной, невозможно выглядеть стильно, посмотрите на эту красавицу, икона";
- "Катя, беременность – ваше самое дорогое украшение в этом образе";
- "Первый раз вижу, чтобы насколько красиво было быть беременной";
- "Охххх, какая вы красивая, вам так идет это платье, самая красивая беременная, которую я только видела, фигура";
- "Боже, какая вы красивая".
Красивый образ Екатерины Остапчук / Скриншот из инстаграм-сторис
Стильный образ Екатерины Остапчук / Скриншот из инстаграм-сторис
Напомним, Полтавская и Остапчук ждут появления сына. Инфлюенсерка планирует рожать в декабре. Для Владимира это будет третий ребенок, тогда как для Екатерины – первый.