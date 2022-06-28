Жена Бориса Джонсона выбрала на саммит G7 роскошный костюм за 100 тысяч гривен

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе со своей супругой прибыл на официальную церемонию поздравления в рамках саммита G7. На важное событие Кэрри Джонсон надела классический брючный костюм белого цвета.

34-летняя супруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на церемонию поздравления в рамках саммита G7 в замке Эльмау, которая в Баварских Альпах избрала элегантный костюм.

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Образ Кэрри Джонсон

Жена знаменитости выбрала для себя костюм классического кроя, который ей сшили на заказ. Он состоит из удлиненного жакета и штанов палаццо. Кэрри Джонсон выбрала изделие от лондонского бренда The Deck.

Образ жена Бориса Джонсона дополнила бежевыми туфлями на каблуке от бренда J Crew. Керри распустила волосы и уложила в легкие локоны. Среди аксессуаров она выбрала золотую цепочку с кулоном в виде звезды, золотые серьги-кольца и несколько перстней. Визажисты сделали легкий макияж с акцентом на розовых губах.

Белоснежный костюм Керри Джонсон оценивается более чем в 2 500 тысяч фунтов, а это более 100 тысяч гривен. Костюм, избравший знаменитость подходит на все случаи жизни.



Борис Джонсон с женой Кэрри на саммите G7 / Фото с Daily Mail

Что интересно, на этой неделе в белом костюме на открытии Национального монумента Виндраш на вокзале Ватерлоо появилась Кейт Миддлтон, а несколькими месяцами раньше Меган Маркл надела белоснежное изделие на открытии Invictus Games – международных соревнований между ветеранами военной службы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был одет в белую рубашку, голубой галстук и черный костюм.



Борис Джонсон с женой Кэрри на саммите G7 / Фото с Daily Mail

Что известно о Борисе и Керри Джонсоне

В 2010 году Кэрри занималась вопросом агитации при Борисе Джонсоне на выборах мэра. С премьер-министром Керри начала встречаться в 2018 году, когда он был женат на Марине Уилер (второй брак, – 24 канал). В следующем году девушка переехала в квартиру над Даунинг-стрит. Керри стала первой холостой партнершей премьер-министра Британии, проживавшей на Даунинг-стрит.

В феврале 2020 года пара объявила о помолвке. 29 апреля того же года у них родился первенец. Мальчика назвали Уилфредом. 9 декабря 2021 года у пары родилась дочь Роми. До рождения дочери у Кэрри Джонсон произошел выкидыш. Об этом она впоследствии рассказала публично.

29 мая 2021 Борис и Керри стали мужем и женой. Они секретно поженились в Вестминстерском аббатстве.