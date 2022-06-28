34-річна дружина прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона на церемонію вітання в межах саміту G7 у замку Ельмау, що в Баварських Альпах обрала елегантний костюм.

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Образ Керрі Джонсон

Дружина знаменитості обрала для себе костюм класичного крою, який їй пошили на замовлення. Він складається з подовженого жакета та штанів палаццо. Керрі Джонсон обрала виріб від лондонського бренду The Deck.

Образ дружина Бориса Джонсона доповнила бежевими туфлями на підборах від бренду J Crew. Керрі розпустила волосся та вклала у легкі локони. Серед аксесуарів вона обрала золотий ланцюжок з кулоном у вигляді зірки, золоті сережки-кільця та кілька перстнів. Візажисти зробили легкий макіяж з акцентом на рожевих губах.

Білосніжний костюм Керрі Джонсон оцінюється у понад 2 500 тисячі фунтів, а це понад 100 тисяч гривень. Костюм, який обрала знаменитість підходить на всі випадки життя.



Борис Джонсон з дружиною Керрі на саміті G7 / Фото з Daily Mail

Що цікаво, цього тижня у білому костюмі на відкритті Національного монумента Віндраш на вокзалі Ватерлоо з’явилася Кейт Міддлтон, а кількома місяцями раніше Меган Маркл одягнула білосніжний виріб на відкритті Invictus Games – міжнародних змагань між ветеранами військової служби.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був одягнений у білу сорочку, блакитну краватку та чорний костюм.



Борис Джонсон з дружиною Керрі на саміті G7 / Фото з Daily Mail

Що відомо про Бориса і Керрі Джонсонів

У 2010 році Керрі займалася питанням агітації за Бориса Джонсона на виборах мера. З прем’єр-міністром Керрі почала зустрічатися у 2018 році, коли він був одружений з Мариною Вілер (другий шлюб, - 24 канал). Наступного року дівчина переїхала до квартири над Даунінг-стріт. Керрі стала першою неодруженою партнеркою прем'єр-міністра Британії, яка проживала на Даунінг-стріт.

У лютому 2020 року пара оголосила про заручини. 29 квітня того ж року у них народився первісток. Хлопчика назвали Вілфредом. 9 грудня 2021 року у пари народилася дочка Ромі. До народження доньки у Керрі Джонсон стався викидень. Про це вона згодом розповіла публічно.

29 травня 2021 року Борис та Керрі стали чоловіком та дружиною. Вони секретно одружилися у Вестмінстерському абатстві.