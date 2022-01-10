Жан Беленюк снялся в новом кампейне Andreas Moskin в элегантном костюме: эффектное фото

Украинский борец, олимпийский чемпион и первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк снялся в новом кампейне украинского бренда мужских костюмов Andreas Moskin.

Andreas Moskin – известный украинский бренд с креативными мужскими кэжуал и деловыми коллекциями. Следуя легендарным итальянским портновским традициям, костюмы Andreas Moskin изготовлены из лучших итальянских лекал.

Интересно Капор, балаклава, панама: Андре Тан рассказал, чем можно заменить шапку зимой

В костюмы от основателей бренда Андрея Моськина и Андреаса Белоуса одеваются украинские представители шоу-бизнеса: Потап, Сергей Мельник, Тимур Мирошниченко, Анатолий Анатолич, Влад Яма, Владимир Остапчук и многие другие.

Для съемок в новом кампейне снялся украинский многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, четвертый борец с золотом Олимпийских игр в истории Украины Жан Беленюк.

Он примерил черный классический костюм-двойку. Кроме фотографий, Жан снялся в коротком видеоролике, в котором рассказал о поражениях и цене победы.



Жан Беленюк снялся в новом кампейне Andreas Moskin / Фото из инстаграма бренда​