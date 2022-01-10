Andreas Moskin – відомий український бренд із креативними чоловічими кежуал та діловими колекціями. Слідуючи легендарним італійським кравецьким традиціям, костюми Andreas Moskin виготовлені з найкращих італійських лекал.

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У костюми від засновників бренду Андрія Моськіна та Андреаса Білоуса одягаються українські представники шоу-бізнесу: Потап, Сергій Мельник, Тимур Мірошниченко, Анатолій Анатоліч, Влад Яма, Володимир Остапчук та багато інших.

Для зйомок у новому кампейні знявся український багаторазовий чемпіон світу та Європи по греко-римській боротьбі, четвертий борець із золотом Олімпійських ігор в історії України Жан Беленюк.

Він приміряв чорний класичний костюм-двійку. Окрім світлин, Жан знявся у короткому відеоролику, в якому розповів про поразки та ціну перемоги.



Жан Беленюк знявся у новому кампейні Andreas Moskin / Фото з інстаграму бренду