Героиня ВСУ Руслана Данилкина стала лицом бренда GASANOVA: невероятные фото

Известная украинская защитница Руслана Данилкина, потерявшая на войне ногу, стала лицом новой коллекции украинского бренда GASANOVA. Девушка представила на себе новогоднюю коллекцию TheDragon'sPower.

За основу коллекции взят образ величественного дракона – как символ силы и триумфа воли украинцев. Основательница бренда Эльвира Гасанова отмечает, что новая коллекция стала выражением благодарности и преданности наших героев.

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Каждый год, независимо от культуры и национальности, люди интересуются восточной символикой праздника. Мы решили, что это прекрасная возможность презентовать украинцам нашу интерпретацию давней традиции,

– заявила дизайнерша.

Бренд GASANOVA решил избрать главной героиней несгибаемую украинскую защитницу Вооруженных сил Украины Руслану Данилкину. По словам дизайнера, ее история является примером мужества и решительности, а также пронзительным напоминанием о том, что, несмотря на праздничные дни, эхо войны резонируют в наших сердцах.



Несокрушимая Руся стала лицом коллекции бренда GASANOVA / Фото @gasanova_elvira



Несокрушимая Руся стала лицом коллекции бренда GASANOVA / Фото @gasanova_elvira

Праздничная коллекция разделена на две части – повседневную и вечернюю. В повседневную часть новой коллекции вошли рубашки, футболки и худи, украшенные вычурным мотивом дракона, вписанного в логотип бренда. А вот вечернюю часть представляют платья, корсеты и жакеты, расшитые камнями и блестящими элементами. Именно такие вещи станут главным украшением новогоднего вечера.

Что известно о Руслане Данилкиной

В 18-летнем возрасте девушка присоединилась к рядам ВСУ. В начале февраля 2023 года она потеряла левую ногу во время ракетных обстрелов в Херсонской области. В настоящее время 20-летняя Руслана работает в центре протезирования реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержки пострадавших от войны Superhumans.