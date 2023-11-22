За основу колекції взято образ величного дракона – як символ сили та тріумфу волі українців. Засновниця бренду Ельвіра Гасанова зазначає, що нова колекція стала вираженням вдячності та відданості наших героїв.

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Кожного року, незалежно від культури та національності, люди цікавляться східною символікою свята. Ми вирішили, що це прекрасна можливість презентувати українцям нашу інтерпретацію давньої традиції,

– заявила дизайнерка.

Бренд GASANOVA вирішив обрати головною героїнею незламну українську захисницю Збройних сил України Руслану Данилкіну. За словами дизайнерки, її історія є прикладом мужності та рішучості, а також пронизливим нагадуванням про те, що, попри святкові дні, відлуння війни резонують в наших серцях.



Незламна Руся стала обличчям колекції бренду GASANOVA / Фото @gasanova_elvira



Незламна Руся стала обличчям колекції бренду GASANOVA / Фото @gasanova_elvira

Святкова колекція поділена на дві частини – повсякденну та вечірню. До повсякденної частини нової колекції увійшли сорочки, футболки й худі, які прикрашені вигадливим мотивом дракону, який вписаний в логотип бренду. А от вечірню частину представляють сукні, корсети й жакети, що розшиті каміннями та блискучими елементами. Саме такі речі стануть головною прикрасою новорічного вечора.

Що відомо про Руслану Данилкіну

У 18-річному віці дівчина доєдналася до лав ЗСУ. На початку лютого 2023 року вона втратила ліву ногу під час ракетного обстрілу на Херсонщині. Зараз 20-річна Руслана працює в центрі протезування реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни Superhumans.