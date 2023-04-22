Международная испанская компания Inditex Group, в которую входят эти бренды, может вернуться на украинский рынок уже в начале осени 2023 года. Добавим, что недавно появилась информация, что в России также откроются магазины Bershka, Zara и Pull&Bear.

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Глава украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин сообщил, что украинская команда Inditex ежемесячно ведет переговоры с центральным офисом возможность возвращения этих брендов в Украину. "Мы ждем, когда им предоставят возможность открыться", – сказал он.

По его словам, если Inditex примет решение об открытии, то подготовка может начаться уже с июля и займет около месяца. В таком случае торговые точки откроются с августа по ноябрь.



Zara может открыть свои магазины в Украине / Фото из соцсетей

Эксперт Colliers Ukraine в области торговой недвижимости Игорь Заболоцкий считает, что положительными факторами для возвращения ритейлера могут быть удачное контрнаступление ВСУ и снижение интенсивности обстрелов, по меньшей мере, центра и запада Украины.

Примечательно, что испанский ритейлер мог возобновить деятельность в Украине уже весной. Однако этого не произошло. "Внутри компании есть люди, считающие, что с точки зрения безопасности в Украине все еще не очень хорошо", – добавили в Forbes.

Гаврюшин отметил, что еще один международный ритейлер шведский H&M – также планировал возобновить работу в Украине после нового года. Однако затем принял решение открыть свои украинские магазины только после окончания войны.

Ранее испанский Inditex весной сообщил о приостановке работы всех 502 магазинов своих брендов в России. А в конце октября стало известно, что ритейлер продает собственный бизнес в стране-агрессорке группе компаний Daher.