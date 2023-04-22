Міжнародна іспанська компанія Inditex Group, до якої входять ці бренди, може повернутись на український ринок вже на початку осені 2023 року. Додамо, що нещодавно з’явилася інформація, що у Росії також відкриються магазини Bershka, Zara та Pull&Bear.

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Голова української ради торгових центрів Максим Гаврюшин повідомив, що українська команда Inditex щомісяця веде переговори з центральним офісом можливість повернення цих брендів в Україну. "Ми чекаємо, коли їм нададуть можливість відкритися", – сказав він.

За його словами, якщо Inditex прийме рішення про відкриття, то підготовка може початися вже з липня і займе близько місяця. В такому випадку торгові точки відкриються з серпня по листопад.



Zara може відкрити свої магазини в Україні / Фото з соцмереж

Експерт Colliers Ukraine у галузі торговельної нерухомості Ігор Заболоцький вважає, що позитивними факторами для повернення ритейлера можуть бути вдалий контрнаступ ЗСУ і зниження інтенсивності обстрілів, щонайменше, центру і заходу України.

Цікаво, що іспанський ритейлер міг відновити діяльність в Україні вже навесні. Однак цього не сталося. "Всередині компанії є люди, які вважають, що з точки зору безпеки в Україні все ще не дуже добре", – додали у Forbes.

Гаврюшин зауважив, що ще один міжнародний ритейлер – шведський H&M – також планував відновити роботу в Україні після нового року. Однак потім прийняв рішення відкрити свої українські магазини тільки після закінчення війни.

Раніше іспанська Inditex навесні повідомила про призупинення роботи усіх 502 магазинів своїх брендів у Росії. А наприкінці жовтня стало відомо, що ритейлер продає власний бізнес у країні-агресорці групі компаній Daher.