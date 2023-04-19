Недавно в Калифорнии стартовал музыкальный фестиваль Coachellа, пишет 24 канал. На это событие съезжаются все знаменитости и демонстрируют модное шоу. Среди калифорнийской пустыни они демонстрируют свои стильные образы, которые совсем не похожи на их повседневные выходы в городах.

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В основном фестиваль Coachellа сопровождается стилем гранжа и духом вестерна. Звезды стритстайла выбирают брюки клеш в ковбойском стиле, массивные шляпы, топы с бахромой, высокие сапоги и короткие шорты, одевают разноцветные украшения из бисера и делают интересные прически из косичек.

В своих выходах они демонстрируют дерзость и сексуальность. Так, бразилийская модель Алессандра Амбросио выбрала для себя топ от украинского бренда Cultnaked, основательницей которого является львовянка Мэри Фуртас.

Знаменитость выбрала для себя короткий серебристый топ в сетку STARDUST. на сайте бренда вещь стоит более 6 тысяч гривен (190 долларов). Алессандра дополнила топ "made in Ukraine" колье с разноцветными камешками и сделала эффектную прическу "Мальвина" с вплетенными разноцветными прядями.



Алессандра Амбросио одела топ от украинского бренда / Фото с Instagram

Напомним, что наряды от бренда Cultnaked обожают известные знаменитости. Вещи от украинской марки есть у Кендалл и Кайли Дженнер, Арианы Гранде, Зендаи, Жасмин Тукс и Меган Фокс. Известные модели и актрисы выбирали для себя непревзойденные топы и брюки из веганской кожи.