Зеленский был одет в вышиванку от "Этнодом". Эту рубашку темного цвета заметили на президенте впервые, хотя у него есть похожие. 24 Канал.

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Символы Киевской Руси

Рубашка сделана из льна, а вышивка выполнена в технике "гладь". Цена такой вышиванки – 4200 гривен.

Однако самое интересное на рубашке – символы Киевской Руси. В первую очередь внимание привлекает трезубец и герб княжества, визуально схожие между собой. Также там есть 2 меча как символ мужества и борьбы. По центру внизу – ветка калины и пшеницы.



Символы на вышиванке / Фото "Этнодом"



Узоры на вышиванке Зеленского / Скриншот с видео



Такая же вышиванка на сайте / Фото "Этнодом"

Вышиванка Зеленского на Рождество

Когда президент делал рождественскую речь, он также был одет в красивую вышиванку цвета "милитари". В первый раз он появился на публике в ней в августе 2022 года. Среди рисунков на рубашке можно увидеть танк и другую технику, защищающую страну от захватчиков.

Такие вышиванки производит украинский бренд Indposhiv, а дизайн разработала белорусская художница Руфина Базлова.

На официальном сайте магазина отмечено, что стоимость такой вышиванки варьируется от 11 до 20 тысяч гривен.