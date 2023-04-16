Зеленський був одягнений у вишиванку від "Етнодім". Цю сорочку темного кольору помітили на президенту вперше, хоча в нього є схожі, передає 24 Канал.

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Символи Київської Русі

Сорочка зроблена з льону, а вишивка виконана у техніці "гладь". Ціна такої вишиванки – 4200 гривень.

Однак найцікавіше на сорочці – символи Київської Русі. Найперше увагу привертає тризуб і герб князівства, що візуально схожі між собою. Також там є 2 мечі як символ мужності та боротьби. По центрі внизу – гілка калини та пшениці.



Символи на вишиванці / Фото "Етнодім"



Узори на вишиванці Зеленського / Скриншот з відео



Така ж вишиванка на сайті / Фото "Етнодім"

Вишиванка Зеленського на Різдво

Коли президент робив різдвяну промову, він також був вбраний у красиву вишиванку кольору "мілітарі". Вперше він з'явився на публіці в ній в серпні 2022 року. Серед малюнків на сорочці можна побачити танк й іншу техніку, яка боронить країну від загарбників.

Такі вишиванки виробляє український бренд Indposhiv, а дизайн розробила білоруська художниця Руфіна Базлова.

На офіційному сайті магазину зазначено, що вартість такої вишиванки варіюється від 11 до 20 тисяч гривень.