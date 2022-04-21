Запрет продаж сумок Chanel – единичный случай: бренды продают россиянкам одежду в Милане

Запрет вещей для россиянок – хорошая сказочка для социальных сетей. На самом же деле консультанты радушно встречают россиянок и без колебаний продают несколько сумок сразу, чтобы так называемые баеры смогли перепродать их в РФ, откуда ушли все модные бренды.

Корреспондент украинского телеканала вместе с подругой отправилась на шопинг модными бутиками Милана, чтобы убедиться, как реагируют на россиянок консультанты. Они представили себя русскими. Реальность – шокирует.

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Россиянок, которые на несколько дней оселилившихся в миланском отеле называют "итальянками", консультанты модных бутиков говорят, что принимают российские карточки, вот только с сожалением сообщают, что не могут помочь с tax free. Там говорят, что с сложившейся "ситуацией" Евросоюз запретил возвращать россиянам налог на поданную стоимость.

Консультантка Dior даже поддерживает идею использования украинцев для получения налога с tax free. Для этого нужна подруга с украинским паспортом.

Особенно "своему" совету в Louis Vuitton. Сын генерального директора Бернара Арно женат на российской модели Натальи Водяновой, которая умалчивает войну в Украине. На витринах магазина – коллекция браслетов с орковской буквой "Z", которую до сих пор не сняли с продаж. В этом магазине по просьбе "россиянок" консультант вытащил все возможные рюкзаки, чтобы их только продать.

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Chanel также с удовольствием упаковывают сумку в пакет и говорят, что они хорошо относятся к россиянкам и когда отменят санции, с удовольствием откроют свои бутики на территории РФ. Для россиянок продадут все, что пожелают, впрочем лимит на покупки – 10 тысяч евро. И никаких документов о ношении сумок на территории РФ подписывать не нужно.

"Мы не ненавидим Россию абсолютно. Это не наше решение. Мы должны адаптироваться к законам. Не будет больше санций, мы с радостью откроем снова наши бутики. Нам тоже некомфортно в этой ситуации", – говорит русскоязычная консультантка у Chanel.

Очевидно, запрет на продажу вещей для россиянок – единичные случаи. На самом же деле другие бренды все же ставят в первую очередь выручку от проданных сумок, чем демонстрируют свою позицию.

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