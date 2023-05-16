Как выглядит вышиванка Галичины, Прикарпатья и Закарпатья: основные детали

Вышиванка для украинцев уже давно стала очень важным элементом гардероба. В вышитой рубашке зашифрованы сакральные символы, сохраняющие историю народа и его идентичность. Каждая вышиванка имеет особый орнамент, рассказывающий из какого региона она происходит. Как выглядит вышиванка Прикарпатья, Галичины и Закарпатья – читайте дальше.

О регионе вышиванки рассказывают особенности техники вышивания, которые используют в каждой области. Это могут быть изображения растений или животных, геометрические фигуры и орнаменты.

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Чтобы при покупке вышиванки вам было легче ориентироваться из какого региона она происходит, рекомендуем обратить внимание на западноукраинские вышиванки.

Как выглядит вышиванка Галичины

Галичина включает Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую область. На территории этих областей были популярны украшения вышиванки с растительными и геометрическими узорами, которые отличались большим количеством узоров и цветов.

Самыми распространенными цветами были красный, желтый и зеленый. Чтобы осветить вышиванку и придать ей блеск, мастерицы объединяли несколько желтых оттенков. Все узоры почти полностью заполняли ткань вышиванки.

Чаще всего использовали для вышиванки шерстяные нити. К популярным техникам вышивания можно отнести: яворовку, стебельку, счетную гладь, борщевку и низинку.

Все эти техники сохранились до сих пор и со временем добавился еще один актуальный способ вышивки – крестиком.



Как выглядят вышиванки Галичины, Прикарпатья и Закарпатья / Фото с Этнодом

Как выглядит вышиванка Прикарпатья

Прикарпатье – регион Украины, который находится у Карпатских гор. Характерной особенностью этнографического района Прикарпатья является большое количество отдельных частей региона со своим колоритом. К 4 основным районам Прикарпатья относят: Покутье, Ополье, Гуцульщину и Бойковщину.

В каждом из этих регионов вышиванка отличается не только техникой исполнения, но и видом орнамента. К примеру, на Ополе вышивальщицы предпочитают растительные орнаменты, а на территории Гуцульщины мастерицы преобладают вышиванки с большим количеством оттенков и геометрическими узорами.



Как выглядят вышиванки Галичины, Прикарпатья и Закарпатья / Фото с Этнодом

Как выглядит вышиванка Закарпатья

В основном на формирование вышиванок Закарпатского региона влияли народы, проживавшие в этой местности (украинцы, венгры, словены, румыны). Культуры разных народностей переплетались та воздействовали одна на другую.

Узоры на вышиванках мастера выполняли нитями из шерсти или льна, а также металлическими нитями, лентами или бисером. В вышивке использовали такие техники как стебневская сетка, крестик, гладь, штаповка и низинка. Последняя техника в этой местности является основой. Она делает вышивку очень густой.



Как выглядят вышиванки Галичины, Прикарпатья и Закарпатья / Фото с Этнодом