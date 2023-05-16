Про регіон вишиванки розповідають особливості техніки вишивання, які використовують в кожній област. Це можуть бути зображення рослин чи тварин, геометричні фігури та орнаменти.

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Щоб при покупці вишиванки вам було легше орієнтуватися з якого регіону вона походить, рекомендуємо вам звернути увагу на західноукраїнські вишиванки.

Як виглядає вишиванка Галичини

Галичина охоплює Львівську, Івано-Франківську і Тернопільську область. На території цих областей були популярні оздоблення вишиванки з рослинними та геометричними візерунками, які відрізнялися великою кількістю візерунків та кольорів.

Найпоширенішими кольорами були червоний, жовтий та зелений. Щоб висвітлити вишиванку та додати їй блиску, майстрині поєднували кілька відтінків жовтого. Усі візерунки майже повністю заповнювали тканину вишиванки.

Найчастіше використовували для вишиванки вовняні нитки. До популярних технік вишивання можна віднести: яворівку, стебнівку, лічильну гладь, борщівку та низинку.

Усі ці техніки збереглися до сьогоднішніх днів та з часом додався ще один актуальний спосіб вишивки – хрестиком.



Як виглядають вишиванки Галичини, Прикарпаття і Закарпаття / Фото з Етнодім

Як виглядає вишиванка Прикарпаття

Прикарпаття – регіон України, який знаходиться біля Карпатських гір. Характерною рисою етнографічного району Прикарпаття є велика кількість окремих частин регіону зі своїм колоритом. До 4 основних районів Прикарпаття відносять: Покуття, Опілля, Гуцульщину та Бойківщину.

У кожному з цих регіонів вишиванка відрізняється не лише технікою виконання, але й видом орнаменту. До прикладу, на Опіллі вишивальниці віддають перевагу рослинним орнаментам, а на території Гуцульщини майстрині переважають вишиванки з великою кількістю відтінків та геометричними візерунками.



Як виглядають вишиванки Галичини, Прикарпаття і Закарпаття / Фото з Етнодім

Як виглядає вишиванка Закарпаття

Здебільшого на формування вишиванок Закарпатського регіону впливали народи, які проживали в цій місцевості (українці, угорці, словени, румуни). Культури різних народностей перепліталися та впливали одна на іншу.

Візерунки на вишиванках майстрині виконували нитками з вовни чи льону, а також металевими нитками, стрічками чи бісером. У вишивці використовували такі техніки як сітка стебнівська, хрестик, гладь, штапівка та низинка. Остання техніка в цій місцевості є осноною. Вона робить вишивку дуже густою.



Як виглядають вишиванки Галичини, Прикарпаття і Закарпаття / Фото з Етнодім