Как выглядит борщевская вышиванка

Борщевскую вышиванку очень легко узнать, ведь на ней преобладает черный цвет. По легенде, во время татарского набега погибли все местные мужчины, поэтому женщины из окрестных сел поклялись на протяжении 7 поколений вышивать рубашки только черными нитями.

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Последнее поколение родилось в начале XX века, впрочем после этого цвет борщевской вышиванки не утратил актуальности.



Борщевская вышиванка в черных цветах / Фото с сайта UA Modna



Борщевская вышиванка в черных цветах / Фото с сайта Этнохата

Как создавали борщевскую вышиванку

Для создания вышиванки использовали отбеленное домотканое полотно, которое изготавливали из конопляных стеблей. Самую рубашку густо расшивали черными, шерстяными нитями. Бывали вышиванки из черных нитей, а бывали и с другими цветами, но их применяли только для того, чтобы выделить и подчеркнуть основной темный узор.

Крой рубашек был украшен специальными плечевыми вставками. Узоры на рукавах создавались трехъярусной системой вышивки. Верхняя часть наиболее густо зашита – уставка, под ней – морщинка, то есть подуставочная полоса вышивки, и орнаментация рукавов к запястью, которая в разных селах района имела конкретные названия.

Борщевскими мастерицами использовались следующие техники вышивания рубашек: ретязь, колодки, цепочка, кружева и подстеленный крестик. Самих техник вышивания борщевской рубашки насчитывается более 50-ти.



Борщевская вышиванка в черных цветах / Фото с сайта UA Modna



Борщевская вышиванка в черных цветах / Фото с сайта "Оптовая вышиванок"

История борщевской вышиванки

Современные исследователи неоднократно находили в борщевской вышиванке признаки трипольской культуры. Такие же рисунки, которые перенесли на ткань, можно было увидеть на глиняных кувшинах, горшках, посуде и других изделиях мастера.

Вероятно, именно глиняные изделия трипольского времени вдохновили вышивальщиц на создание орнамента борщевской вышиванки.



Борщевская вышиванка в черных цветах / Фото с сайта UA Modna



Борщевская вышиванка в черных цветах / Фото с сайта "Тернополяны"