Такой каплевидный вырез, который демонстрирует декольте или пресс – это интересная тенденция на весенне-летний сезон. Ширина и длина такого выреза на платьях и топах может быть разной – от тонких разрезов до широких. Эксперты советуют осваивать этот тренд с топов, а затем переходить к платьям.

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Бренды представили наряды на любой вкус и показали, что с чем можно носить. К примеру, топы сочетаются с любыми джинсами или брюками, их можно носить с брючными костюмами или кожаными юбками. Этот наряд идеально подойдет для вечернего выхода в теплый сезон.

А вот платья будут выглядеть не менее стильно, потому что придадут особой нотки сексуальности. Дизайнеры предложили их в длине мини и макси. Эффектно и элегантно выглядит платье в черном цвете, впрочем вы можете выбрать на лето несколько более нежный вариант в лавандовом оттенке или сделать ставку на классические цвета: серый, белый или коричневый.



Стильный наряд на весенне-летний сезон / Фото Vogue



Модный наряд на весенне-летний сезон / Фото Vogue



Красивый наряд на весенне-летний сезон / Фото Vogue



Трендовые наряды на весенне-летний сезон / Фото Vogue

Лучше всего с такими платьями сочетаются туфли или босоножки на каблуках, а вот к топам можете надевать кроссовки или балетки. Образы с топами могут быть расслабленными, поэтому миксуйте look с широкими или порванными джинсами.