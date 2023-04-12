Трендовые вещи на сезон весна-лето 2023: лучшая подборка

Украинская стилистка Яна Платонова решила рассказать о трендовых позициях среди одежды на теплый период. Она определила главные вещи, которые будут в приоритете этой весной и летом.

Мода просто просто бьет ключом. Не успеваем оправиться от одного тренда, как за ним следуют другие. Если вы хотите быть во всеоружии и знать все тренды, советуем вам присмотреться к подборке Яны Платоновой.

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Стилистка отметила, что сделала подборку самых желанных и популярных вещей среди модниц.

«Выбирайте то, что по душе и помните, что мода – это игра, но правила, пропорции и масштабы выбираете вы», – добавила Платонова.

Металлик

Уже несколько сезонов металлик не сходит с радаров, поэтому советуем присмотреться ко всем элементам гардероба – от платья до водолазок, сумки и обуви.



Трендовые вещи на весенне-летний период / Фото с Instagram

Серебряные брюки

С наступлением тепла, совмещайте серебристые брюки вместе с белыми рубашками, футболками и майками. Гарантируем, вы получите безупречный образ.



Трендовые вещи на весенне-летний период / Фото с Instagram

Цветочные чокеры

Если вы загрустили за чокерами, то спешим вам сообщить, что они наконец-то вернулись в моду да еще и с такой красивой цветочной аппликацией.



Трендовые вещи на весенне-летний период / Фото с Instagram

Наружные швы

Лонгсливы с наружными швами уже захватили наши сердечки, поэтому рекомендуем оставаться в тренде и приобрести такую вещь на весенний сезон.



Трендовые вещи на весенне-летний период / Фото с Instagram

Клетчатая рубашка

Рубашки в клетку помогут вам создать стильный образ вместе с кожанкой. Вам придется всего-навсего связать рубашку поверх джинсов.



Трендовые вещи на весенне-летний период / Фото с Instagram

Твидовые жакеты

Вы, вероятно, уже замечали, что мировые модницы стали все чаще появляться в твидовых жакетах без воротника, которые сочетают с балетками. Советуем в этом сезоне воспользоваться такой стильной формулой.



Трендовые вещи на весенне-летний период / Фото с Instagram

Футуристические очки

Если хотите добавить своему образу определенной изюминки – примерьте необычные очки, которые выделят вас из толпы.



Трендовые вещи на весенне-летний период / Фото с Instagram