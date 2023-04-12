Мода цьогоріч просто б’є ключем. Не встигаємо оговтатися від одного тренду, як за ним йдуть інші. Якщо ви хочете бути у всеозброєнні та добре знати всі тренди, радимо вам придивитися до добірки Яни Платонової.
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Стилістка зазначила, що зробила добірку найбажаніших і найпопулярніших речей серед модниць.
«Вибирайте те, що до душі і пам‘ятайте, що мода - це гра, але правила, пропорції і масштаби обираєте ви», - додала Платонова.
Металік
Вже кілька сезонів поспіль металік не сходить з радарів, тож радимо придивитися до всіх елементів гардеробу – від сукні до водолазок, сумки та взуття.
Трендові речі на весняно-літній період / Фото з Instagram
Сріблясті штани
З настанням тепла, поєднуйте сріблясті штани разом з білими сорочками, футболками і майками. Гарантуємо, ви отримаєте бездоганний образ.
Трендові речі на весняно-літній період / Фото з Instagram
Квіткові чокери
Якщо ви засумували за чокерами, то спішимо вам повідомити, що вони нарешті повернулися в моду та ще й з такою красивою квітковою аплікацією.
Трендові речі на весняно-літній період / Фото з Instagram
Зовнішні шви
Лонгсліви із зовнішніми швами вже захопили наші сердечка, тож радимо залишатися в тренді та придбати таку річ на весняний сезон.
Трендові речі на весняно-літній період / Фото з Instagram
Картаті сорочки
Сорочки в клітинку допоможуть вам створити стильний образ разом із шкірянкою. Вам доведеться всього лише пов’язати сорочку поверх джинсів.
Трендові речі на весняно-літній період / Фото з Instagram
Твідові жакети
Ви мабуть вже помічали, що світові модниці почали дедалі частіше з’являтися в твідових жакетах без коміру, які поєднують з балетками. Радимо цього сезону скористатися такою стильною формулою.
Трендові речі на весняно-літній період / Фото з Instagram
Футуристичні окуляри
Якщо хочете додати своєму образу певної родзинки – приміряйте незвичні окуляри, які виділять вас із натовпу.
Трендові речі на весняно-літній період / Фото з Instagram