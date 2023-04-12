Офисный стиль в 2023 году стал популярен, как никогда. Штанные костюмы, рубашки, жакеты, лоферы и даже галстуки начали носить все модницы от Нью-Йорка до Парижа.

Читайте также Костюмный жилет – тренд весны: стильные образы от звезд стритстайла

Галстук, характерный для мужского гардероба появился на показах известных брендов Valentino, Christian Dior и Dolce&Gabbana. Как носить галстук в этом году смотрите на примере трех модных гигантов.

Christian Dior

Для сезона осень-зима 2023 года бренд презентовал смятый галстук, который добавлял образам в деловом стиле определенной расслабленности. Dior предлагает носить галстук в стиле "белый верх и черный низ". Чтобы образ не выглядел уже совсем в офисном стиле, выбирайте кремовые тона, например рубашку и брюки светлых оттенков.



Эффектные образы с галстуком / Фото из Elle



Эффектные образы с галстуком / Фото из Elle

Dolce&Gabbana

Бренд представил роскошные образы с галстуком. Это и прозрачная блуза с юбкой, и обжатое пальто, и жакет-бюстье. Штанные костюмы – это классика офисного аутфита, так что не забудьте о них. Dolce&Gabbana также добавили к каждому своему образу перчатки, так что вы также можете одеть такой аксессуар.



Эффектные образы с галстуком / Фото из Elle



Эффектные образы с галстуком / Фото из Elle

Valentino

Настоящий посол галстуков в 2023 году – бренд Valentino. Почти каждый представленный образ был с этим аксессуаром.

Основу большинства образов составляли белые рубашки. Также Модный дом представил много брючных костюмов и костюмы с юбками разных длин. Из верхней одежды чаще всего появлялись жакеты, в том числе и кожаные, и пальто. Еще одна достаточно базовая идея – поверх рубашки с галстуком одеть объемный джемпер.



Эффектные образы с галстуком / Фото из Elle



Эффектные образы с галстуком / Фото из Elle