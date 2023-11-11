Актуальные силуэты жакетов 2023: интересные варианты, которые вам могут понравиться

Жакеты уже давно стали базовым элементом гардероба девушек. Без них не обойтись даже осенью, ведь с ними можно формировать интересные многослойные образы.

С жакетами мы можем создать образ в стиле кэжуал, пишет 24 Канал. Они хорошо сочетаются не только с брюками и юбками, но и с разнообразными фасонами джинсов. Именно тандем сочетания блейзера и джинсов является самым популярным.

Читайте также Как носить коричневый цвет осенью: вдохновенная подборка для каждой модницы

В моде преобладают жакеты, склоняющиеся к классике и элегантности. В основном все выбирают спокойную цветовую гамму – черный, серый или коричневый жакет, который удачно сочетается с любым низом и обувью. Также можно сделать ставку на цвет и приобрести яркий пиджак, который будет хорошо оттенять базовые цвета.

Приталенный жакет

В этом сезоне в моду вошел приталенный жакет. С его помощью можно сделать красивый акцент на талии.

Твидовый жакет

Благодаря своему теплому материалу, твидовые жакеты отлично подходят для осеннего времени года. Жакет из твида – это вневременная база в женском гардеробе, ведь год от года он появляется в коллекциях многих брендов.

Прямого кроя

Двухбортная модель прямого кроя – это жакет на все случаи жизни. С ним можно составить десятки образов, так что в вашем гардеробе может быть несколько цветов, которые вы будете постоянно стилизовать с джинсами и брюками.

Жакет с гиперболизированными плечами

Если вы хотите создать четкую линию гиперболизированных плеч или сбалансировать объемный низ фигуры, то можете обращать внимание именно на этот силуэт.

Вельветовый жакет

Для осени вельвет – это уютная база. Определенный период вещи из этого материала находились в определенном затишье, впрочем знаменитости придают вещам из вельвета осенью новые акценты. Они уже успели примерить на себе не только брюки и комбинезоны, но стильные жакеты.