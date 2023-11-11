З жакетами ми можемо створити образ у стилі кежуал, пише 24 Канал. Вони гарно поєднуються не лише зі штанами та спідницями, але й різноманітними фасонами джинсів. Саме тандем поєднання блейзера та джинсів є найпопулярнішим.

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У моді переважають жакети, які схиляються до класики та елегантності. Здебільшого всі обирають спокійну гаму кольорів – чорний, сірий чи коричневий жакет, який вдало поєднується з будь-яким низом та взуттям. Також можна зробити ставку на колір та придбати яскравий жакет, який буде гарно відтіняти базові кольори.

Приталений жакет

Цього сезону в моду увійшов приталений жакет. За допомогою нього можна зробити красивий акцент на талії.

Твідовий жакет

Завдяки своєму теплому матеріалу, твідові жакети чудово підходять для осінньої пори року. Жакет з твіду – це позачасова база в жіночому гардеробі, адже з року в рік вона з’являється в колекціях багатьох брендів.

Прямого крою

Двобортна модель прямого крою – це жакет на всі випадки життя. З ним можна скласти десятки образів, тож у вашому гардеробі може бути кілька кольорів, які ви будете постійно стилізувати з джинсами та штанами.

Жакет з гіперболізованими плечима

Якщо ви хочете створити чітку лінію гіперболізованих плечей чи збалансувати об’ємний низ фігури, тоді можете звертати увагу саме на цей силует.

Вельветовий жакет

Для осені вельвет – це затишна база. Певний період речі з цього матеріалу перебували в певному затишші, втім знаменитості надають речам з вельвету восени нових акцентів. Вони вже встигли приміряти на собі не лише штани та комбінезони, але й стильні жакети.