Как выглядеть в одежде дорого: 5 эффективных способов

Чтобы выглядеть дорого, одежда не обязательно должна быть от известного люксового бренда. Также не нужно тратить на наряд много денег, достаточно лишь руководствоваться несколькими важными правилами.

Наряд, который на вид дорогостоящий, обычно имеет конкретный набор качеств. К примеру, минималистический бренд The Row двух известных сестер Мэри-Кейт и Эшли Олсен создают наряды, которые могут стать вашей лучшей инвестицией.

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Близнецы Олсен не придумывают в своих коллекциях чего-то супернового и не бегут за тенденциями. Их главный ключ успеха – база вещей, которая всегда уместна. Сюда относятся сорочки, блейзеры и другие минималистичные вещи в нейтральных тонах.

Вдохновляясь опытом бренда The Row, советуем руководствоваться несколькими советами, которые помогут вашим нарядам выглядеть более дорого.

Инвестиция в качественные вещи

Качественная одежда является предметом основного гардероба. Тратя большую часть денег на меньшую долю вещей, вы экономите средства, не покупая одинаковые вещи через сезон. Кроме того, вы будете инвестировать в качество, а не в быструю моду.



Как выглядеть дорого в наряде / Фото с Instagram

Комбинация вещей

Помните, что принтованные топы и брюки могут ограничивать количество комбинаций. Поэтому стоит делать ставку на вещи в нейтральных тонах, которые вы сможете носить бесчисленное количество раз и сочетать с любыми предметами одежды. Гардероб с вещами, которые можно комбинировать между собой – настоящий клондайк роскошных образов, которые вы составите за несколько минут.



Как выглядеть дорого в наряде / Фото с Instagram

Костюмный наряд

Любая костюмная вещь в аутфите позволит вам дорого выглядеть. Это могут быть блейзер, штаны палаццо, укороченный пиджак или костюмные бермуды. Вместо нескольких дешевых жакетов, приобретите один, который будет служить вам несколько лет.



Как выглядеть дорого в наряде / Фото с Instagram

Качественная обувь

Всегда выбирайте обувь хорошего качества. Старайтесь покупать качественные кроссовки, лоферы или другую сезонную обувь.



Как выглядеть дорого в наряде / Фото с Instagram

Откажитесь от синтетики

Синтетические волокна, такие как акрил или нейлон, способны износиться гораздо быстрее, чем аналоги из натурального волокна. Через несколько выходов синтетическая вещь теряет свой облик. Спрос на натуральные волокна из года в год только растет, поэтому они стали гораздо доступнее, чем когда-либо.



Как выглядеть дорого в наряде / Фото с Instagram