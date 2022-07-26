Вбрання, яке на вигляд є дорогим, зазвичай, має конкретний набір якостей. До прикладу, мінімалістичний бренд The Row двох відомих сестер Мері-Кейт та Ешлі Олсен, створюють вбрання, які можуть стати вашою найкращою інвестицією.

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Близнючки Олсен не вигадують у своїх колекцій чогось супернового та не біжать за тенденціями. Їхній головний ключ успіху – база речей, яка завжди є доречною. Сюди відносяться сорочки, блейзери та інші мінімалістичні речі в нейтральних тонах.

Надихаючись досвідом бренду The Row, радимо керуватися кількома порадами, які допоможуть вашому вбранню мати дорожчий вигляд.

Інвестиція в якісні речі

Якісний одяг є предметом основного гардероба. Витрачаючи більшу частину грошей на меншу частку речей, ви заощаджуєте кошти, не купуючи одинакові речі через сезон. Окрім цього, ви будете інвестувати в якість, а не у швидку моду.



Як виглядати дорого у вбранні / Фото з Instagram

Комбінація речей

Пам’ятайте, що принтовані топи та штани можуть обмежувати вашу кількість комбінацій. Саме тому варто робити ставку на речі в нейтральних тонах, які ви зможете носити незліченну кількість разів та поєднувати з будь-якими предметами одягу. Гардероб з речами, які можна між собою комбінувати – справжній клондайк розкішних образів, які ви складете за кілька хвилин.



Як виглядати дорого у вбранні / Фото з Instagram

Костюмне вбрання

Будь-яка костюмна річ в аутфіті дасть вам можливість дорого виглядати. Це може бути блейзер, штани палаццо, вкорочений піджак чи костюмні бермуди. Замість кількох дешевих жакетів, придбайте один, який буде вам служити кілька років.



Як виглядати дорого у вбранні / Фото з Instagram

Якісне взуття

Завжди обирайте взуття хорошої якості. Намагайтеся купувати якісні кросівки, лофери чи інше сезонне взуття.



Як виглядати дорого у вбранні / Фото з Instagram

Відмовтеся від синтетики

Синтетичні волокна, такі як акрил чи нейлон, здатні зноситися значно швидше, ніж аналоги з натурального волокна. Через кілька виходів синтетична річ втрачає свій вигляд. Попит на натуральні волокна з року в рік лише зростає, тому вони стали значно доступнішими, ніж колись.



Як виглядати дорого у вбранні / Фото з Instagram