Что надеть на встречу выпускников женщинам старше 50 лет: впечатляющие образы

В конце весны старшеклассники прощаются со школой, а студенты покидают родные стены университета летом после защиты дипломных работ. Традиционно в летнее время образовательные учреждения устраивают встречи выпускников. Fashion 24 составил подборку аутфитов для женщин старше 50 лет.

Постоянной даты встречи выпускников нет, пишет 24 Канал. Кто собирается вместе зимой, а кто планирует встречу летом. Этот праздник для всех одноклассников и одногруппников. Выпускники встречаются каждые 5, 10, 15, 20 лет и т.д.

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Редакция Fashion 24 на основе модных иностранных инфлюэнсеров решила продемонстрировать стильные образы, которые могут примерить на встречу выпускников женщины старше 50 лет. Лидерами мыслей вдохновляются и восхищаются сотни поклонников со всего мира.

Телесный топ с юбкой + босоножки на завязках

Польская инфлюэнсерша Рената Ядзик любит создавать спокойные образы, но обязательно придает им особую изюминку. Да, женщина примерила телесный топ, который соединила с юбкой миди и босоножками на каблуке. Свой образ она довершила зеленой сумкой с массивной золотистой цепочкой.

Платье-блуза

Ванкуверская художница Мел Кобаяши собрала вокруг себя армию поклонников благодаря аристократическим аутфитам. Советуем на встречу выпускников выбрать нежное платье с воротником длины миди. Выглядит она очень эстетично и элегантно.

Яркое платье на бретельках

Икона стиля Грис Ганем не боится ярких цветов и радостно одевает их в теплое время года. Советуем вам дополнить аутфит белой сумкой и обувью в тон.

Брючный костюм

На встрече выпускников вы будете отлично смотреться в брючном костюме спокойного кофейного оттенка. Под низ одевайте майку или рубашку, а довершить его можно как базовыми белыми кроссовками, так и туфлями-челноками.

Блуза и брюки

Линн Стейлер любит спокойные, но красивые аутфиты. В ее подборке образов – минималистичный look, состоящий из кремовой блузы и широких брюк. Такой лаконичный аутфит из блузы и брюк палаццо – идеальный выбор на встречу выпускников.

Черное классическое платье

Такое базовое платье любят все – от молодежи до старшего поколения. Она достаточно самодостаточна, так что можете только добавить обувь в тон и несколько украшений.