Сталої дати відзначання зустрічі випускників немає, пише 24 Канал. Хтось збирається разом взимку, а хтось планує зустріч влітку. Це свято є для всіх однокласників та одногрупників. Випускники зустрічаються кожних 5, 10, 15, 20 років тощо.

Читайте також Як одягнутися у стилі американки: модні секрети, про які варто знати

Редакція Fashion 24 на основі модних іноземних інфлюенсерів вирішала продемонструвати стильні образи, які можуть приміряти на зустріч випускників жінки, яким понад 50 років. Лідерами думок надихаються та захоплюються сотні прихильників зі всього світу.

Тілесний топ зі спідницею + босоніжки на зав’язках

Польська інфлюенсерка Рената Ядзик любить створювати спокійні образи, але обов’язково додає їм особливої родзинки. Так, жінка приміряла тілесний топ, який поєднала зі спідницею міді та босоніжками на підборах. Свій образ вона довершила зеленою сумкою з масивним золотистим ланцюжком.

Сукня-блуза

Ванкуверська художниця Мел Кобаяші зібрала навколо себе армію прихильників завдяки аристократичним аутфітам. Радимо на зустріч випускників обрати ніжну сукню з коміром довжини міді. Виглядає вона дуже естетично та елегантно.

Яскрава сукня на бретельках

Ікона стилю Гріс Ганем не боїться яскравих кольорів та радо одягає їх у теплу пору року. Радимо вам доповнити такий аутфіт білою сумкою та взуттям у тон.

Штанний костюм

На зустрічі випускників ви будете чудово виглядати у штанному костюмі спокійного кавового відтінку. Під низ одягайте майку чи сорочку, а довершити його можна як базовими білими кросівками, так і туфлями-човниками.

Блуза і штани

Лін Стейлер любить спокійні, але красиві аутфіти. У її добірці образів – мінімалістичний look, що складається з кремової блузи та широких штанів. Такий лаконічний аутфіт з блузи та штанів палаццо – ідеальний вибір на зустріч випускників.

Чорна класична сукня

Таку базову сукню люблять всі – від молоді до старшого покоління. Вона досить самодостатня, тож можете лише додати взуття в тон та кілька прикрас.