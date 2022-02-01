Бывший муж Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст и его новая избранница Джулия Фокс стали самой популярной парой за последнее время.
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На инстаграм-странице актрисы ежедневно подписываются тысячи новых поклонников, которые ждут совместные фото с Канье или ее новые выходы.
Так, внимательные пользователи нашли в инстаграме Джулии модную фотосессию в боди от украинского дизайнера Анны Осмехиной. В вещи от бренда TTSWTRS одевались певица Граймс, диетолог Мэй Маск, модель Ирина Шейк, а теперь к списку присоединилась Джулия Фокс.
Звезда приняла участие в эффектной фотосессии для глянца Numero Netherlands. Съемки происходили еще летом. Перед фотографами знаменитость позировала в белом боди от украинского бренда. Эпатажная Джулия любит демонстрировать свое тело на показ, поэтому выбрала изделие, которое удачно подчеркнуло ее объемные формы и стройную талию.
Актриса дополнила образ короткой плиссированной юбкой, прозрачным кардиганом и солнцезащитными очками.
Бренд TTSWTRS известен благодаря наряду с татуировками. Бренд создает коллаборации с новичками и известными тату-мастерами, перенося их на свои модели.
Сексуальный образ Джулии Фокс / Фото из инстаграма актрисы
Сексуальный образ Джулии Фокс / Фото из инстаграма актрисы