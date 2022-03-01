Украинцы на просторах интернета выражают свое восхищение нашим президентом – Владимиром Александровичем Зеленским.

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Поступками и действиями главы государства увлекается даже американская светская львица Ким Кардашян. Звезда опубликовала фото Зеленского и добавила, что гордится теми, кто прилагает много усилий, чтобы стать лучшей версией себя.

Нашего президента вспоминают все мировые знаменитости, которые поддерживают Украину и желают нам мирного неба над головой. Украинское издание Vogue решило опубликовать свою давнюю съемку с президентом Украины.

Семья Зеленских в съемке для декабрьского номера

Фотографии уже собрали огромное количество симпатий и благодарностей от граждан Украины. Многие отмечают, что наш президент лучший и они невероятно горды, что в такое тяжелое время, именно он рядом с нами.

После предложения властей США эвакуироваться Владимиру Зеленскому из Киева, он ответил, что ему не нужен транспорт – ему нужны боеприпасы. Этот ответ разлетелся по всему миру.

Мы гордимся тем, что у нас есть президент, который выступает за Украину и вместе с ней! Тот момент, когда президент стоит горой за свою страну, а страна за него

– написал Vogue.

Украинское издание опубликовало черно-белые фото президента с первой леди Еленой Зеленской и дочерью Александрой и сыном Кириллом. За стиль отвечала Юлия Пелипас, а за фото – Пауль Беларт.

Владимир Зеленский позировал обнимая жену и дочь в черном костюме и вололазке. Елена Зеленская примерила юбку меди в клетку, водолазку, сапоги на каблуке и кашемировый кейп. На фотографиях они улыбались счастливо на камеру.



Фотосессия Владимира Зеленского с семьей / Фото из Vogue



Фотосессия Владимира Зеленского с семьей / Фото из Vogue



Фотосессия Владимира Зеленского с семьей / Фото из Vogue



Фотосессия Владимира Зеленского с семьей / Фото из Vogue

Украинцы в комментариях написали множество приятных слов и поблагодарили президента Украины за то, что он рядом с нами в тяжелое время.