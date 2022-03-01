24 февраля в 5 утра Россия напала на Украину. Состоялось вооруженное вторжение войск Российской Федерации по всем направлениям. Ок упанты били по военным базам, аэропортам и стратегическим объектам. В это время в Милане проходила Неделя моды.

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Единственным кто поддержал Украину – это дизайнер Джорджио Армани. В знак солидарности он провел свой показ без музыки в полной тишине.

Весь мир и Европа нас поддерживают, впрочем, дизайнеры не отказываются от своих шоу. Теперь Неделя моды проходит в Париже и продлится до 8 марта. Он закроет показ коллекций сезона осень – зима 2022/2023.



Федерация высокой моды поддержала Украину / Фото с инстаграммы Vogue

В преддверии всех показов от модных дизайнеров президент Федерации высокой моды Ральф Толедано поддержал Украину в своем обращении.

"В то время как большая модная родина собиралась на Неделю моды в Париже, война жестко ударила по Европе и ввергла украинский народ в страх и потрясения. Возможность творчески самовыражаться основывается исключительно на принципах свободы. В свою очередь мода всегда способствовала индивидуальной и коллективной эмансипации и самовыражению в нашем обществе. Учитывая нынешний контекст, Федерация высокой моды поощряет вас переживать шоу в ближайшие дни с определенным торжеством и рефлексией этих темных часов", – сказал Ральф Толедано.