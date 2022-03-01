24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну. Відбулось збройне вторгнення військ Російської Федерації по всім напрямкам. Купанти били по військових базах, аеропортах і стратегічних об'єктах. У цей час у Мілані проходив Тиждень моди.

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Єдиним хто підтримав Україну – це дизайнер Джорджіо Армані. На знак солідарності він провів свій показ без музики, у повній тиші.

Увесь світ та Європа нас підтримують, втім дизайнери не відмовляються від своїх шоу. Тепер Тиждень моди проходить у Парижі і триватиме до 8 березня. Він закриє показ колекцій сезону осінь-зима 2022/2023.



Федерація високої моди підтримала Україну / Фото з інстаграму Vogue

Напередодні всіх показів від модних дизайнерів президент Федерації високої моди Ральф Толедано підтримав Україну у своєму зверненні.

"В той час, як велика модна батьківщина збиралася на Тиждень моди в Парижі, війна жорстко вдарила по Європі та ввергла український народ у страх і потрясіння. Можливість творчо самовиражатися ґрунтується виключно на засадах свободи. В свою чергу мода завжди сприяла індивідуальній та колективній емансипації та самовираженню в нашому суспільстві. З огляду на нинішній контекст, Федерація високої моди заохочує вас переживати шоу найближчих днів із певною урочистістю та рефлексією цих темних годин", – сказав Ральф Толедано.

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