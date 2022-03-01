Бренд виняткових речей, вироблених на основі традиційних етнічних культур, вирішив допомогти українським захисникам та притулкам для тварин.

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Gunia Project вирішили продавати блакитні та жовті свічки пташки за зниженою ціною. Дизайнерську соєву свічку "Барвінок" у блакитному кольорі та "Промінь" у жовтому кольорі, охочі допомогти нашій армії можуть придбати за 850 гривень.

Всі отримані гроші від продажу бренд пожертвує фонду "Повернись живим" або "UA animals".

"На жаль, відправити вироби ми зможемо лише при відновленні роботи виробництва, а значить при перемозі ЗСУ, але сподіваємося, що ви все одно вирішите нас підтримати. В коментарі до замовлення додайте допис, на кого ви хочете перевести гроші. Ми надаємо 2 варіанти на вибір: фонд "Повернись живим" – для підтримки армії, або фонд "UA animals" –для підтримки бездомних тварин", – йдеться у повідомлення.



Gunia Project пожертвує гроші на армію та притулки для тварин / Фото з Marie Claire

Пташки можна замовити на сайті guniaproject.com або в інстаграмі. Вони є гіпоалергенними. Коли свічка закінчиться, її можна надіслати назад. Gunia Project перезаливає її воском та знову відправить до вас.



Gunia Project пожертвує гроші на армію та притулки для тварин / Фото з Marie Claire