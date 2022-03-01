Бренд исключительных вещей, производимых на основе традиционных этнических культур, решил помочь украинским защитникам и приютам для животных.

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Gunia Project решили продавать голубые и желтые свечи птицы по сниженной цене. Дизайнерскую соевую свечу "Барвинок" в голубом цвете и "Луч" в желтом цвете, желающие помочь нашей армии могут приобрести за 850 гривен.

Все полученные деньги от продажи бренд пожертвует фондом "Вернись живым" или "UA animals".

"К сожалению, отправить изделия мы сможем только при возобновлении работы производства, а значит при победе ВСУ, но надеемся, что вы все равно решите нас поддержать. В комментарии к заказу добавьте сообщение, на кого вы хотите перевести деньги. Мы предоставляем 2 варианта на выбор: фонд "Вернись живым" – для поддержки армии, или фонд "UA animals" – для поддержки бездомных животных", – говорится в сообщении.



Gunia Project пожертвует деньги на армию и приюты для животных / Фото из Marie Claire

Птички можно заказать на сайте guniaproject.com или в инстаграмме. Они гипоаллергенны. После завершения свечи ее можно отправить обратно. Gunia Project перезаливает ее воском и снова отправит к вам.