39-летний дизайнер Андре Тан решил помочь оставшимся в сложной ситуации украинцам из-за российско-украинской войны, которая длится уже 6-й день.

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Из-за постоянных выстрелов по мирному населению и инфраструктуре, люди вынуждены находиться в подвалах в сложных условиях. Дни и ночи украинцы проводят в хранилищах, а если не хватает мест – люди вынуждены прятаться в метро.

В укрытиях находятся старшие бабушки и дедушки, люди с животными и даже маленькие дети.

Дизайнер Андре Тан решил помочь людям и армии, которые переносят тяжелые испытания, выпавшие на долю нашей страны.

В своем инстаграмме он сообщил, что начинает шить теплые куртки и спальные мешки для украинцев. Впрочем, дизайнер отметил, что сейчас логистика несколько усложнена, поэтому по возможности он попросил переправить молнии для курток из Винницы в Киев.

Также модельер отметил, что в Николаеве на фабрике есть теплые куртки, которые он может передать людям.