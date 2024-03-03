С сумкой за 60 тысяч гривен: Влада Седан очаровала стильным образом

Спортивная журналистка Влада Седан поделилась с подписчиками новой фотографией. Девушка показала свой новый образ из стильных и красивых вещей.

Жена лидера сборной Украины и защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко Влада Седан родила в августе второго ребенка – дочь Лею. Молодая мама воспитывает двух дочерей, поэтому имеет мало времени для себя.

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Недавно Влада опубликовала стильное фото и пошутила, что наконец она "одна, без детей, вышла не за продуктами, не в садик и даже не на футбол".

Образ Влады Седан

Влада любит классический стиль одежды, поэтому выбирает для себя наряд, который присущ британским образам модниц. Девушка надела голубую рубашку, которую соединила с коричневым клетчатым жакетом удлиненного фасона.

На низ Влада надела черные брюки, а верх решила дополнить бордовым свитером. Ее образ дополнили золотые часы, солнцезащитные очки в стиле нулевых и красивая сумка от бренда Hermes.

Влада Седан выбрала для себя сумку из коллекции 2000-х годов с плечевым поясом, выполненную из полотняного материала и украшенную коричневой кожей и ручкой сверху. Сумку украшала золотая фурнитура в виде пуговицы с выгравированным названием бренда. Цена соответствующей модели сумки от бренда Hermes – более 1500 долларов (60 тысяч гривен).



Стильный образ Влады Седан / Фото из инстаграма журналистки

Жена Зинченко не является активной пользовательницей инстаграма. Она не транслирует на личной странице полностью свою жизнь, как это сейчас делают известные звезды. Зато Влада иногда делится милыми моментами из повседневной жизни в сторис, публикует семейные кадры с мужем и детьми и показывает стильные образы.