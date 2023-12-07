Тренд зимы – винтажные шубы: лучшая подборка верхней одежды

Шубы всегда были актуальной верхней одеждой на зиму. Меняются только их фасоны. В этом году популярность шуб очень возросла, особенно модницы обращают свое внимание на винтажные варианты.

Именно экошубы, сделанные под винтаж, являются одними из самых популярных. А еще шубы из экомеха выбирают знаменитости и инфлюэнсеры, поскольку это стильная и безопасная для животных альтернатива настоящему меху.

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Винтажные шубы в большинстве своем смотрятся в размере оверсайз. Чтобы лучше понять, как они должны выглядеть, вспомните фотографии женщин в 90-х годах. Сейчас эти шубы несколько видоизменены под современный лад, но все равно с нотками винтажа.

Самыми популярными шубками считаются молочные шубы, коричневые, серые, оранжевые и многоцветные. Они могут быть короткими, немного удлиненными или вообще размера макси.

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Выглядит винтажная шуба очень элегантно и изысканно, поэтому гармонично будет смотреться с платьями, юбками и обувью на каблуке. Инфлюэнсерки носят винтажную субу со штанами палаццо, джинсами карго и клеш, а также со спортивными штанами и уггами.

Девушки учат носить винтажную шубу с разнообразными нарядами – от кэжуального до спортивного, надевая под элегантную длинную шубу худи с капюшоном и бейсболку.

Украинская стилистка нашла самые лучшие образы с шубами, которые вы можете уже попытаться застилизовать на себе в этом сезоне.



Винтажные шубы на зиму 2024 / Фото инстаграмм @anna.le.nova



Винтажные шубы на зиму 2024 / Фото инстаграмм @anna.le.nova



Винтажные шубы на зиму 2024 / Фото инстаграмм @anna.le.nova



Винтажные шубы на зиму 2024 / Фото инстаграмм @anna.le.nova



Винтажные шубы на зиму 2024 / Фото инстаграмм @anna.le.nova



Винтажные шубы на зиму 2024 / Фото инстаграмм @anna.le.nova



Винтажные шубы на зиму 2024 / Фото инстаграмм @anna.le.nova



Винтажные шубы на зиму 2024 / Фото инстаграмм @anna.le.nova



Винтажные шубы на зиму 2024 / Фото инстаграмм @anna.le.nova