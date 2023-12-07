Так уж случилось, что хотя новые коллекции показывают на подиумах дизайнеры, популярность того или иного наряда зависит от инфлюэнсеров, диктующих тренды моды. Они научились так метко и стильно совмещать вещи, что наряды становятся мгновенно желанными среди большого количества аудиторов.
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Британские редакторы провели анализ вещей, которые чаще всего встречались на подиумах и определили, что же будет актуально в 2024 году.
Бордовый
Если осенне-зимний сезон захватил алый цвет, то в 2024 году в модную игру вступит бордовый. Выглядит он очень эффектно и роскошно, особенно с базовыми нарядами и в сочетании с черным цветом.
Юбка макси
Длинная юбка завоевала свою популярность у модниц в 2023 году и не будет сдавать позиций в будущем году. Носите такие юбки с чем-либо – от футболок оверсайз до кашемировых свитеров.
Пальто макси
Черное пальто длины макси стало выбором №1 этого сезона. Если вы добавили его в свой гардероб, то можете быть уверены в том, что осуществили выгодную инвестицию, ведь такое пальто осталось актуальным в 2024 году.
Серебристые украшения
В 2024 году серебро будет превосходить золото. Все началось с наряда в оттенок металлик, который из года в год не покидал модных трендов. В новом сезоне дополняйте аутфиты серебристыми украшениями.
Худи
Miu Miu представили худи на подиуме, а все лондонские модницы начали завершать им свои зимние образы. Обычно худи с капюшоном станет великолепной базовой моделью под пальто, куртку, бомбер или блейзер в 2024 году.