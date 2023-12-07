В период праздников мы привыкли примерять на себе яркий и мерцающий наряд, который привлекает к себе внимание, пише 24 Канал. Пушистый декор на нарядах, камушках и бисере, бархате, шелке и крежеве – лишь маленькая частица актуального наряда для новогодней ночи.
К теме Это нужно знать: в каком цвете встречать Новый год, чтобы привлечь богатство
Чаще всего мы привыкли выбирать для себя платье с блестками, впрочем напомним о еще одном не менее интересном элементе гардероба – юбке. Вы можете выбрать для себя разный фасон – длинную, короткую или с вырезом, любой цвет паеток или их размер – от мелких до объемных.
Сезон вечеринок всегда был наполнен блеском, поэтому попробуйте придать новый акцент в своем образе благодаря такой юбке. Вам может показаться, что юбка с блестками является устаревшей, однако это далеко не так. Благодаря великолепной стилизации модных девушек, эти юбки получили "новое дыхание".
Выбирайте к юбке корсет, топ или жакет и сочетайте с высокими сапогами на каблуке или стильными туфлями или босоножками, если вы будете праздновать Новый год в теплом помещении.
Благодаря своему игривому и праздничному силуэту, юбку с блестками вы сможете надеть не только на Новый год, но и на любые сезонные вечеринки. Это отличный наряд для танцпола и эффектного вида.
Модная юбка для праздничных образов / Фото Pinterest
Модная юбка для праздничных образов / Фото Pinterest
Модная юбка для праздничных образов / Фото Pinterest
Модная юбка для праздничных образов / Фото Pinterest
Модная юбка для праздничных образов / Фото Pinterest