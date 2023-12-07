Саме екошуби зроблені під вінтаж є одними із найпопулярніших. А ще шуби з екохутра обирають знаменитості та інфлюенсери, оскільки це стильна та безпечна для тварин альтернатива справжнього хутра.
Читайте також Зверніть увагу вже зараз: 5 речей, які будуть в моді у 2024 році
Вінтажні шуби здебільшого виглядають в розмірі оверсайз. Щоб краще зрозуміти, як вони мають виглядати, згадайте фото жінок у 90-х роках. Зараз ці шуби дещо видозмінені під сучасний лад, але все одно з нотками вінтажу.
Найпопулярнішими шубками вважаються молочні шуби, коричневі, сірі, помаранчеві та кількаколірні. Вони можуть бути короткими, трохи подовженими або ж взагалі розміру максі.
Виглядає вінтажна шуба дуже елегантно та вишукано, тож гармонійно виглядатиме з сукнями, спідницями та взуттям на підборах. Інфлюенсерки носять вінтажну субу зі штанами палаццо, джинсами карго та кльош, а також зі спортивними штанами та уггами.
Дівчата вчать носити вінтажну шубу з різноманітним вбранням – від кежуального до спортивного, одягаючи під елегантну довгу шубу худі з капюшоном та бейсболку.
Українська стилістка знайшла найкращі образи з шубами, які ви можете вже спробувати застилізувати на собі цього сезону.
Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova
Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova
Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova
Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova
Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova
Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova
Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova
Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova
Вінтажні шуби на зиму 2024 / Фото інстаграм @anna.le.nova