Виктория Бекхэм выразила свою поддержку Украине и осуществила редкий выход с сыном

Британская дизайнерша Виктория Бейхэм поддержала Украину в сложное время. Она написала свои слова поддержки и отметила, что последние несколько дней постоянно следит за новостями и говорит о нашей стране с семьей и коллегами.

Известная дизайнер Виктория Бекхэм также приобщилась к поддержке Украины, как и многие другие знаменитости. Звезда опубликовала сообщение в инстаграм-сторис и даже перепостила фотографии с семьей президента Украины Владимира Зеленского, которые появились в глянце Vogue.

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Невозможно быть равнодушным к происходящим в Украине событиям. Нельзя детей отделять от родителей, а семей от их домов. Это меня огорчает и разрывает сердце. Последние несколько дней – Украина – постоянная тема для разговора. Я хочу выразить свою поддержку. Посылаю вам любовь и свет,

– написала Виктория Бекхэм.



Виктория Бекхэм поддержала Украину / Фото с инстаграммы дизайнера

Сейчас она дизайнер вместе с сыном Ромео находится на Неделе моды в Париже. 47-летняя знаменитость появилась на показе Saint Laurent Fall/Winter 2022 вместе со своим 19-летним сыном Ромео.

Виктория Бекхэм привлекла внимание печати своим образом, воспользовавшись техникой колорблок. Она надела фиолетовый свитер, который соединила с алыми брюками. Ее образ дополняли красные туфли-лодочки и неловкий пучок.

Ромео примерил нежно-розовый свитер и свободные "вареные" джинсы, объединенные с белыми кроссовками.



Новый выход Виктории Бекхэм и ее сын Ромео / Фото с HELLO! Magazine



Новый выход Виктории Бекхэм и ее сын Ромео / Фото с HELLO! Magazine