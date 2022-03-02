Відома дизайнерка Вікторія Бекхем також долучилася до підтримки України, як і багато інших знаменитостей. Зірка опублікувала допис в інстаграм-сторіз та навіть перепостила собі світлини з родиною президента України Володимира Зеленського, які з’явилися в глянці Vogue.

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Неможливо бути байдужою до подій, які зараз відбуваються в Україні. Не можна дітей відокремлювати від батьків, а сімей від їхніх домівок. Це мене засмучує і розриває серце. Останні кілька днів Україна – це постійна тема для розмови. Я хочу висловити свою підтримку. Посилаю вам любов та світло,

– написала Вікторія Бекхем.



Вікторія Бекхем підтримала Україну / Фото з інстаграму дизайнерки

Зараз дизайнерка разом з сином Ромео перебуває на Тижні моди в Парижі. 47-річна знаменитість з’явилася на показі Saint Laurent Fall/Winter 2022 разом зі своїм 19-річним сином Ромео.

Вікторія Бекхем привернула увагу преси своїм образом, скориставшись технікою колорблок. Вона одягнула фіолетовий светр, який поєднала з яскраво-червоними латексними штанами. Її образ доповнювали червоні туфлі-човники та незграбний пучок.

Ромео приміряв ніжно-рожевий светр та вільні "варені" джинси, які поєднав з білими кросівками.



Новий вихід Вікторії Бекхем та її сина Ромео / Фото з HELLO! Magazine



Новий вихід Вікторії Бекхем та її сина Ромео / Фото з HELLO! Magazine