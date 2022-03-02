Бренд Balenciaga основанный Кристобалем Баленсиагой, в знак поддержки Украине удалил со своего инстаграмм-аккаунта все фотографии с модными образами и рекламными кампаниями, на которых позировала Ким Кардашян, Джастин Бибер и Изабель Юпппер.

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Креативный директор бренда Демна Гвасалия ранее уже поддерживал Украину. Он поставил на аватарку фото на фоне украинского флага, а теперь решил сделать весомый шаг на официальной странице Модного дома, за которой следят более 12 миллионов человек со всего мира.



Демна Гвасалия поддержал Украину / Скриншот страницы дизайнера

Грузинский дизайнер является беженцем из Сухуми. Он также пережил всю боль, когда вынужден был бежать из родных мест после оккупации россиянами Абхазии.

"Мы выступаем за мир и жертвуем WFP в поддержку первой гуманитарной помощи украинским беженцам. В ближайшие дни мы открываем наши платформы, чтобы сообщать и передавать информацию о ситуации в Украине. Перейдите по ссылке в WFP, чтобы пожертвовать сейчас", – написал дизайнер в профили.