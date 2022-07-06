Виктория Бекхэм украсила обложку Vogue Australia: потрясающие кадры

48-летняя британский дизайнер Виктория Бекхэм появилась на обложке австралийского глянца Vogue и снялась в роскошной фотосессии.

За многие годы карьеры, будучи участницей популярной группы Spice Girls и дизайнером одноименного бренда, Виктрия Бекхэм снялась в 29-й раз для обложки самого главного издания в мире моды – Vogue. Стать звездой глянца знаменитость пригласила австралийская версия глянца Vogue.

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На обложке глянца известная дизайнер позировала в длинном молочном платье от итальянского бренда Gucci. Сверху ее образ дополнял пуховик черного цвета от Джейкобса.

Для фотосессии Виктория Бекхэм примеряла обжатые лосины из латекса, шубу из овчины и платья. Дизайнер, которая чаще всего выходит в свет в творениях от собственного бренда, примерила наряды от таких именитых марок как Dolce&Gabbana, Gucci, Olivier Theyskens, Versace, Marc Jacobs, Schiaparelli и Miu Miu.

В интервью Виктория Бекхэм рассказала о своем рационе питания. Знаменитость отметила, что есть много полезных жиров: авокадо, рыбу и орехи. Также она не употребляет алкоголь и проходит детоксикацию для выведения токсинов.



Виктория Бекхэм снялась для австралийского лоска / Фото с Vogue



Виктория Бекхэм снялась для австралийского лоска / Фото с Vogue



Виктория Бекхэм снялась для австралийского лоска / Фото с Vogue



Виктория Бекхэм снялась для австралийского лоска / Фото с Vogue



Виктория Бекхэм снялась для австралийского лоска / Фото с Vogue



Виктория Бекхэм снялась для австралийского лоска / Фото с Vogue